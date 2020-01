My Hero Academia: questo cosplay di Mt. Lady vi lascerà senza parole

My Hero Academia ha preso una delle pieghe più emozionanti e commoventi della storia del franchise nell'ultimo arco narrativo della quarta stagione. Studio Bones, infatti, ha adattato con maestria i momenti più toccanti della saga, riuscendo a stimolare le lacrime dell'esigente community legata alla perla di Kohei Horikoshi.

Lo scontro tra Overhaul e Mirio è stato molto sentito tra i fan, che hanno provato ad emulare il loro confronto con un geniale cosplay. Nelle ultime ore, tuttavia, una giovane appassionata della serie ne ha approfittato per condividere in rete la propria personale interpretazione per una delle eroine che, inizialmente, doveva prendere il posto di Uraraka come protagonista femminile.

Stiamo parlando proprio di lei, Mt. Lady. Il gigantismo dell'eroina, infatti, non è solo un potere iconico e caratteristico, ma anche il quirk originariamente previsto da Horikoshi sensei per l'accompagnatrice di Deku nelle sue avventure. Tuttavia, a causa delle limitazioni del "potere della crescita", l'autore fu costretto a scartare l'idea e ideare un nuovo personaggio, Ochako Uraraka.

Ad ogni modo, il cosplay in questione è firmato zetsycosplay, che potete ammirare in calce alla notizia. La sua bellissima interpretazione, inoltre, ha trovato un riscontro estremamente positivo tra i fan, che hanno apprezzato la resa finale del costume con oltre 5 mila reazioni positive. E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione personale di Mt. Lady? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.