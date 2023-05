My Hero Academia: un cosplay di Nejire Hado da Big Three della Yuei

Diplomarsi dalla Yuei vuol dire avere un futuro brillante come eroe. Nel mondo di My Hero Academia anche questo è importante, per accaparrarsi più relazioni e sponsor, in un paese che ha reso competitivo anche il settore dell'eroismo. E così, la Yuei è una grande fucina di talenti, come si è visto nel corso dei vari episodi della serie.

Di studenti la Yuei ne ha tantissimi, suddivisi in vari corsi. Oltre la 1-A e la 1-B, le due sezioni di primini che appartengono all'anno di Deku, non sono state rivelate molte altre persone che si sono iscritte in questa scuola. Durante la serie, però, sono stati presentati tre studenti in particolare denominati Big Three, i tre studenti del terzo anno più forti e quindi i più promettenti dell'intera scuola.

Nejire Hado è una studentessa della Yuei e fa parte del terzetto di questo terzetto di studenti. Nejire è una ragazza con lunghi capelli azzurrini e un'energia contagiosa, che la rende immediatamente riconoscibile e amata. Insieme ad altri due studenti talentuosi, Mirio Togata e Tamaki Amajiki, si è lanciata in battaglia durante la saga di Chisaki ed Eri, mettendosi in mostra. Proprio in quei frangenti, i Big Three hanno dimostrato una straordinaria abilità nel combattimento e sono spesso chiamati a svolgere missioni di alto livello per l'Accademia Yuei.

Come studentessa dell'Accademia Yuei, Nejire è allenata per diventare un supereroe professionista e utilizzare al meglio le sue abilità speciali, basate su energia che converte in potenti onde d'urto. Mangoecos ha apprezzato questo personaggio di My Hero Academia spesso lasciato da parte e così ha realizzato un cosplay di Nejire Hado con i panni da eroina mentre sul tetto di un grattacielo osserva la città durante una ronda. E in futuro potrebbe essere raggiunta da questo cosplay di Uraraka.