My Hero Academia: un cosplay di Nejire Hado fa spiccare la bravura della giovane hero

Kohei Horikoshi ha messo particolarmente in risalto i giovani eroi della Yuei appena entrati in questa scuola. Dopo la 1-A, abbiamo fatto la conoscenza della 1-B e via via di tutte le altre sezioni, in particolare grazie al torneo scolastico protagonista di uno degli archi narrativi di My Hero Academia.

La storia si è però iniziata a concentrare anche su altri eroi nel tempo. Dopo averci presentato le altre scuole del Giappone come la Shiketsu e altre durante l'esame per la licenza provvisoria da hero, My Hero Academia ha introdotto i tre eroi della Yuei più forti e che sono anche i più vicini a diventare i pilastri della società futura.

Mirio Togata, Tamaki Amajiki e Nejire Hado: il terzetto è noto come Big Three ed è composto dagli studenti del terzo anno della Yuei, divisione hero. Di questi oggi ci dedichiamo a Nejire Hado, con la ragazza che è ormai apparsa diverse volte durante la storia. Dopo il suo esordio, avvenuto poco prima della saga di Overhaul, tutti abbiamo imparato a conoscerla e l'abbiamo vista in azione grazie al suo potere.

Le caratteristiche di Nejire Hado sono state riprese in un cosplay. In basso possiamo osservare Kisune e il suo lavoro, mostrato in diverse foto che fanno risaltare i dettagli del suo costume e, con l'aiuto di qualche effetto, rendono Nejire davvero reale.

