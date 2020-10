My Hero Academia: questo cosplay di Overhaul è pronto a terrorizzare la notte di Halloween

Mentre i fan attendono con ansia l'arrivo della quinta stagione animata di My Hero Academia, l'antagonista principale della quarta serie è il protagonista di uno spaventoso cosplay perfetto per Halloween.

La quarta stagione dell'anime di My Hero Academia ha portato gli spettatori attraverso la minaccia del criminale noto come Overhaul. Con l'avvicinarsi della notte del 31 ottobre, un fan del franchise ha reinterpretato uno degli antagonisti più potenti che i ragazzi del Liceo Yuei abbiano mai affrontato.

Kai Chisaki, meglio noto con il nome di Overhaul, è il leader dello Shie Hassaikai, un gruppo di Yakuza. Il suo Quirk gli permette di disgregare e poi riassemblare a piacere qualsiasi oggetto toccato, persino le forme di vita organiche. Cercando di sfruttare i poteri della piccola Eri, Overhaul cercava di creare una serie di proiettili in grado di cancellare in maniera definitiva i Quirk delle persone. Il suo obiettivo finale era ribaltare la società degli eroi e cambiare il mondo a suo favore. Sfortunatamente per lui, però, l'intervento di Deku, Mirio, e di un gruppo di Pro Heroes accompagnati dai ragazzi dell'Accademia U.A. ha fermato il suo piano diabolico.

Nonostante la sconfitta subita, Overhaul è tornato in azione per terrorizzare la notte di Halloween. L'utente Reddit WhatTheFunk ha condiviso la sua personalissima interpretazione dell'antagonista in una serie d'inquietanti scatti. Il cosplay riproduce perfettamente le fattezze di Overhaul, dalla sua maschera a forma di becco fino alla pelliccia color viola e i guanti bianchi. E voi cosa ne pensate di questo cosplay? Anche un altro spaventoso cosplay di My Hero Academia ha preparato i fan alla notte delle streghe. I mangaka di My Hero Academia e Black Clover si sono scambiati i loro ruoli.