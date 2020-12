My Hero Academia: un cosplay provocante di Camie Utsushimi realizzato da Redgum

Il mondo di My Hero Academia è ricco di liceali e donne eroine belle e anche provocanti. C'è Mount Lady che mette sempre in mostra il suo lato B grazie anche alle sue dimensioni, poi c'è Midnight che non a caso è l'eroina vietata ai minori, con una tutina aderente e quasi sadomaso. Ma c'è anche Camie Utsushimi, una delle liceali più avvenenti.

La studentessa del liceo Shiketsu, da tempo rivale della Yuei che frequentano i protagonisti di My Hero Academia, indossa il tipico cappellino scuro con il logo della scuola mentre la sua divisa da eroina è composta da un'unica tuta nera di pelle e parecchio aderente. Grazie a questa tuta e le sue forme, oltre che il suo carattere che accentua la sensualità del personaggio, sono in molti ad essersi innamorati di questa ragazza.

Il personaggio di Camie Utsushimi ha preso vita con un cosplay nuovo, stavolta messo in atto da Rouge, conosciuta su Instagram anche come Redgum. Con ben sei foto divise in due post che potete vedere in basso, Redgum ci mostra la sua versione della provocante Camie Utsushimi. Pensate che sia abbastanza fedele alla controparte fumettistica?

Dal mondo di My Hero Academia è arrivato anche un tenero e commovente cosplay di Mirio ed Eri così come il cosplay di una sanguinaria Himiko Toga.