My Hero Academia: un cosplay di Ryukyu dalla bellezza draconica

Gli eroi professionisti in My Hero Academia si sono ridotti sempre di più con l'avanzare della trama. All'inizio infatti il mondo giapponese creato da Kohei Horikoshi era in un periodo prospero, dove i villain erano pochi e le chance di guadagnare erano tante. Le cose sono però cambiare nel tempo a causa della League of Villain di All for One.

Attacco dopo attacco, Tomura Shigaraki ha conquistato sempre di più l'opinione pubblica, mettendo in crisi il sistema eroistico. Non ha poi aiutato la presenza dell'Armata di Liberazione creata da Re-Destro che si è infiltrata nei gangli della società di My Hero Academia. Il risultato è stato un collasso generale che ha spinto molti eroi ad abbandonare il ruolo, alcuni anche in modo misero.

Non vale lo stesso discorso però per Ryukyu, l'eroina draconica che è stata per diverso tempo insegnante di alcune delle giovani studentesse della Yuei, tra cui Ochako Uraraka, Tsuyu Asui e Nejire Hado. Ryukyu indossa sempre un lungo abito rosso, con una frangia bionda che le copre parte dell'occhio. In ogni suo momento ricorda la figura snella di un drago in versione umana, ma sa anche trasformarsi e diventare pericolosa all'occorrenza.

Yukki realizza un cosplay di Ryukyu da My Hero Academia come si vede da questa foto, con accessori al loro posto e vestito fedele a ciò che si è visto nel manga e nell'anime.