My Hero Academia: il cosplay di Shinso è pronto a diventare un eroe professionista

L'anime di My Hero Academia sta finalmente per fare il suo ritorno sul piccolo schermo con due nuovi contenuti: la settima stagione, in arrivo a maggio di quest'anno, e il quarto film del franchise, con una storia completamente inedita e tutta da scoprire. Izuku Midoriya e i suoi compagni di classe sono pronti per nuove avventure!

Il manga di Kohei Horikoshi ha numerosi punti di forza, a partire da una storia avvincente che mischia avventura, commedia e horror in un un'unica opera innovativa. Secondo alcuni fan, sfortunatamente, non tutte queste qualità vengono esaltate nell'adattamento animato. L'anime di My Hero Academia censura numerose scene, eliminando l'atmosfera "dark" della serie a fumetti. Diamo un'occhiata ad uno dei personaggi più amati dal pubblico in questa rivisitazione unica della cosplayer iisadorax.

Questo cosplay di Shinso Hitoshi di My Hero Academia immagina come potrebbe essere il costume da eroe del ragazzo in una versione completa, ricca di dettagli tutti da scoprire. Studente di una classe ordinaria della Yuei, Shinso sogna di diventare un eroe ed entrare in una delle sezioni A e B. Visto l'enorme potenziale del suo quirk "Lavaggio del Cervello", che gli permette di controllare la mente altrui, viene notato dal professor Aizawa che decide di allenarlo personalmente.

Nonostante il difetto del suo quirk, che richiede una risposta verbale dell'avversario, Shinso riceve un potente potenziamento nella Saga dell'Allenamento Congiunto che gli consente di modulare la propria voce. Un'abilità che rende ancora più insidioso il suo potere, catturando i nemici in una trappola mentale piuttosto ingegnosa. Hitoshi è freddo e impassibile, difficilmente si affeziona alle persone e preferisce agire da solo piuttosto che in compagnia. Il giovane eroe ha avuto un ruolo importante nella saga finale di My Hero Academia, aiutando i suoi compagni in una lotta intensa contro i villain.