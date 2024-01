My Hero Academia: un cosplay di Shoto Todoroki con il suo potente quirk

L'universo colorato di My Hero Academia è sempre più vicino a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con l'attesissima settima stagione. L'adattamento anime, prodotto dall'iconico Studio Bones, adatterà l'arco narrativo di Star and Stripe, l'eroina più potente dell'America: la sua storia si intreccerà con quella dei protagonisti che già conosciamo.

Per quanto riguarda il manga, l'autore Kohei Horikoshi sta lavorando duramente per realizzare il miglior finale di serie possibile. Non ci sono notizie su un possibile sequel o spin-off, ma numerosi fan sperano in un possibile prequel di My Hero Academia incentrato sull'avvincente storia di All Might, il Simbolo della Pace, il cui passato è stato già raccontato (almeno in parte) ma necessita assolutamente di una trattazione più dettagliata. Attualmente, l'eroe sta lottando duramente per sconfiggere i villain, affiancato dai suoi studenti: ammiriamo uno di loro in questa rivisitazione unica della cosplayer miuu_coss.

In questo cosplay di Todoroki Shoto di My Hero Academia, il giovane studente della Yuei sfoggia il suo potente quirk chiamato "Mezzo Ghiaccio Mezzo Fuoco". Promettente eroe, Shoto ha dovuto affrontare numerose difficoltà sin dall'infanzia, quando suo padre, l'eroe numero due Endeavor, ha cercato di creare il perfetto erede combinando la propria unicità del fuoco con quella di sua moglie, Rei Todoroki, legata al ghiaccio. Questo ha portato Shoto a doversi allenare duramente anche quando era solo un bambino.

Shoto provava riluttanza per il suo "mezzo" quirk del fuoco, ma grazie all'intervento di Deku è riuscito ad accettarlo e ad utilizzarlo in battaglia, aumentando notevolmente la sua potenza. Apparentemente freddo e distaccato, Shoto ha un cuore d'oro da vero eroe e dimostra la sua premura soprattutto nei confronti dei suoi amici, come Midoriya e Momo Yaoyorozu. Prima di salutarci, perché non dare un'occhiata alle migliori scene di Todoroki in My Hero Academia?