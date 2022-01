My Hero Academia: un cosplay spoiler di Dabi che vedremo nella stagione 6

La sesta stagione è ancora lontana, ma gli eroi si stanno preparando. Episodio dopo episodio, il gruppo di professionisti capeggiato da Endeavor ha creato una strategia strutturando la prossima stagione di My Hero Academia. La guerra tra eroi e villain è finalmente alle porte e non ci sarà più tempo per tirarsi indietro da parte di nessuno.

Tutti i protagonisti della Yuei saranno coinvolti oltre agli eroi professionisti, ma anche dall'altro lato tutti verranno gettati repentinamente nel campo di battaglia. L'organizzazione di Tomura Shigaraki sarà inevitabilmente in prima fila, essendo il loro il ruolo di primo piano come antagonisti in My Hero Academia.

My Hero Academia 6 farà luce su tante realtà, tra cui quella di Dabi. Il misterioso piromane dalle fiamme blu e dalla pelle tutta ustionata sarà al centro di alcuni eventi spoiler, rivelando chi è davvero. La cosplayer Lunanoir ha fatto uso proprio di quest'ultima versione del personaggio per creare un cosplay di Dabi spoiler con i capelli bianchi, il suo colore naturale.

Tolta la tinta nera, Dabi si rivela per chi è davvero. Un piccolo cambio che è servito a rafforzare la tesi sulle sue origini. Per il resto invece l'abito riprende quello che Dabi indossa di solito in My Hero Academia, mostrando molta attenzione e cura nei dettagli. In un altro cosplay al femminile Dabi è pronto a danzare tra le fiamme.