My Hero Academia: un cosplay di Toga e Twice nelle loro vesti da villain

Il ritorno di My Hero Academia sul piccolo schermo è ormai dietro l'angolo e la settima stagione si preannuncia come un'esperienza ancora più avvincente e stupefacente rispetto alle precedenti. Con il talentuoso team di Studio Bones a lavoro sulla serie animata, le aspettative sono molto alte.

Dopo aver dato uno sguardo al primo trailer di My Hero Academia 7, i fan non vedono l'ora di immergersi nell'atmosfera cupa e intensa di questa nuova saga. Come hanno già visto i lettori del manga originale di Kohei Horikoshi, l'arco narrativo immediatamente dopo quello di Dark Deku prende una svolta più tragica e spaventosa rispetto alle saghe precedenti. La curiosità è alle stelle e il conto alla rovescia per i nuovi episodi di MHA è già cominciato. Nell'attesa, possiamo dare un'occhiata a questo tributo originale dei cosplayer rivers_attempts e ithil_cosplay_.

Questi cosplay di Himiko Toga e Twice di My Hero Academia portano i due temibili supercattivi nella vita reale, con i loro iconici costumi e le loro pose da combattimento. Membri dell'Unione dei Villain, condividono un passato simile, fatto di disgrazie e dolore, motivo per cui stringono immediatamente amicizia una volta conosciuti in questo contesto.

Sebbene siano dei villain pericolosi, entrambi conservano un'essenza buona che viene riconosciuta anche dagli eroi del mondo di My Hero Academia. Twice, il cui vero nome è Jin Bubaigawara, ha un quirk che gli permette di sdoppiarsi in più copie di se stesso. Toga, invece, ha l'abilità di trasformarsi in chiunque voglia semplicemente bevendo il sangue di questa persona. Combinando le loro unicità, diventano degli avversari quasi imbattibili.