My Hero Academia, un cosplay trasforma un'anatra in Bakugo

Gli appassionati dell'opera di Koehi Horikoshi hanno più volte dimostrato la propria capacità creativa nella caratterizzazione in modo del tutto speciale e originale dei beniamini di My Hero Academia. Non per nulla, abbiamo toccato più volte con mano queste esplosioni di creatività.

Ed è proprio di esplosioni che non potevamo non parlare nell'ultimo cosplay legato al franchise eroistico di Weekly Shonen Jump. Dopo aver potuto ammirare il bellissimo e geniale cosplay di Tokoyami, un fan ha ben pensato di fare un passo ancora oltre, sfornando quello che pare essere la rappresentazione di un personaggio più epica del panorama nipponico. Infatti, il genio in questione è firmato Titotheducky, un nome una garanzia, che ha trasformato la propria anatra nel rocambolesco Bakugo.

Il cosplay è divenuto virale velocemente, complice una simpatia che ha messo al centro delle attenzioni la buffa anatra, diventata adesso una sorta di mascotte con le sue oltre 6 mila dimostrazioni di apprezzamento e ricondivisioni. Questo fenomeno che ha investito l'opera del sensei Horikoshi è frutto di un grande lavoro nella delineazione dei caratteri dei personaggi principali, fonte primaria dietro l'ironica della rappresentazione che non potevamo esimerci dal condividere insieme a voi. Per non parlare di come il franchise giapponese sui supereroi sia ben visto anche in occidente, come dimostra l'illustrazione spopolata in rete di Deku. Ciò che tuttavia ci sentiamo di aggiungere, inoltre, è l'importanza di quest'opera, ormai nel podio shonen dei manga attualmente in circolazione, e che non vediamo l'ora di poter riammirare con la quarta stagione dell'anime in dirittura d'arrivo.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'anatra con le vesti di Bakugo?