My Hero Academia: un cosplay di Tsuyu Asui in costume da bagno si gode l'estate

My Hero Academia è un manga e anime incentrato prevalentemente sulla vita scolastica, condita con fasi action ambientate nelle aree più disparate, dalla città dove i villain operano a zone desolate dove ci sono grandi battaglie. Sia gli eroi professionisti che i più giovani hanno però bisogno anche di staccare un po' dalla routine quotidiana.

E così ci sono diversi episodi speciali di My Hero Academia dove i protagonisti riescono a rilassarsi, giocando a baseball o con altre attività stagionali. E ovviamente non possono mancare gli episodi estivi, con le protagoniste in costume alle prese con qualche problema in spiaggia. Per la maggior parte del tempo, però, è momento di relax e per un po' di fanservice.

Tsuyu Asui è una delle studentesse principali della Yuei e compagna di classe di Izuku Midoriya. Importante in tante occasioni, Froppy indossa spesso un costume da eroina verde e nero, che le permette di sfoderare tutte le sue qualità da rana. Il suo quirk, infatti, le dona le caratteristiche di quell'animale. Così come le sue amiche, anche lei vuole passare qualche giorno tranquillamente al mare, ed è ciò che succede in questo scatto realizzato da Nymphahri, una cosplayer italiana.

Questo cosplay di Tsuyu Asui in spiaggia ha un costume da bagno a pezzo unico ispirato al costume da eroina che indossa durante le sue missioni. Tra verde chiaro e verde scuro con strisce gialle, questa Asui si gode la calma della spiaggia con un ghiacciolo rosso tra le mani. Ecco anche un cosplay di Tsuyu hero in azione.