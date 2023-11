My Hero Academia: il cosplay di Tsuyu Asui da eroina è pronta a salvarvi

My Hero Academia si trova attualmente al centro dell'attenzione, con il manga che è molto vicino al suo epilogo. Il mondo creato da Kohei Horikoshi è originale e variopinto, con l'80% della popolazione mondiale che possiede i famosi quirk, dando vita a quella che viene comunemente chiamata nell'opera "la società degli eroi".

Per quanto riguarda la serie anime, realizzata dallo Studio Bones, i fan attendono ancora notizie sulla settima stagione di My Hero Academia. Nei prossimi giorni si terrà il Jump Festa, un evento tenuto dalla casa editrice giapponese Shueisha, e la community spera vivamente che possano esserci ulteriori informazioni su My Hero Academia 7. Mentre aspettiamo, ammiriamo una rivisitazione originale di uno dei personaggi più amati del franchise realizzato dalla cosplayer jessielilsmarauder.

In questo cosplay di Tsuyu Asui di My Hero Academia, la giovane ragazza indossa la sua tuta da eroina. Il suo nome da heroin, Froppy, è ispirato al suo quirk unico ed estremamente potente. La sua unicità "Frog" le conferisce caratteristiche simili a una rana. Queste abilità includono una lingua estensibile, una forza fisica e agilità superiori, nonché la capacità di aderire alle superfici, rendendola una guerriera versatile e un contributo prezioso nelle missioni degli eroi.

Oltre al suo potere originale, Tsuyu è nota per la sua personalità tranquilla. È pragmatica, riflessiva e spesso fornisce un punto di vista equilibrato in situazioni stressanti. Esattamente come gli altri ragazzi della 1-A della scuola per eroi Yuei, il suo carattere e il suo quirk la rendono una vera fuoriclasse già in giovane età.