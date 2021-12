My Hero Academia: un cosplay di una Tsuyu Asui perfetta con il suo costume da eroina

La 1-A è ricca di elementi diversi, con tanti ragazzi dai poteri e caratteri diversi. Ognuno di loro ha stretto un rapporto con il protagonista di My Hero Academia, chi più chi meno. Una delle prime a stringere amicizia con Izuku Midoriya, in occasione di una delle prime invasioni dei villain alla Yuei, è stata Tsuyu Asui.

La ragazza ha un quirk che la rende simile a un rospo: è capace infatti di distendere la lingua prensile a diversi metri di distanza, è dotata di dita che le consentono di arrampicarsi su muri e altri oggetti, oltre alla capacità di poter conservare alcuni oggetti all'interno del suo stomaco. Ha un talento spiccato per i lavori di salvataggio e più volte la si è vista in situazioni del genere in My Hero Academia.

Col suo costume da eroe verde e nero è riconoscibilissima ed è uno dei personaggi più amati della serie, anche se ultimamente il suo ruolo non le consente di calpestare stabilmente il palcoscenico. La cosplayer Kumi ha comunque deciso di dare una possibilità all'eroina con un cosplay di Tsuyu Asui ben realizzato dove indossa proprio la tuta da Froppy.

