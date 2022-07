My Hero Academia: un cosplay di Tsuyu Asui pronta a salvarvi

Da bambini si può decidere di diventare eroi, in base alle proprie inclinazioni e ai propri quirk. Anche se la società è molto satura di queste figure, in My Hero Academia vediamo spesso molti personaggi che aspirano a questo ruolo per fama, soldi o altro ancora. Chi vuole seguire questo percorso deve per forza iscriversi alla Yuei.

La famosa scuola di eroi è una delle più famose del Giappone. Sono poche che possono rivaleggiare con la sua popolarità grazie al grande ammontare di eroi importanti e forti che è riuscita a produrre nel corso degli anni, All Might in primis. Ma una volta finita la scuola, gli eroi di My Hero Academia devono seguire altri percorsi. Possono infatti mettersi in proprio o fare da spalla ad altri, ma dovranno scegliere anche il loro campo d'intervento.

Chi si è cimentata in pericoli e salvataggi in mare è stata Tsuyu Asui, la studentessa della classe 1-A che ha un potere che le consente di sfruttare abilità simili a quelle di una rana. Grazie a queste, è particolarmente indicata per scopi del genere. Acky Foxy l'ha interpretata: ecco un cosplay di Tsuyu Asui con il costume da eroina, ed è vestita di tutto punto per passare a salvare chiunque.

Tsuyu la rivedremo certamente in My Hero Academia 6. Mentre, a proposito di spalle, ecco un cosplay di Burnin.