My Hero Academia: un cosplay Tsuyu Asui in versione cheerleader, le foto di Serinide

Durante il Festival Sportivo della Yuei, a causa di uno scherzo ideato da Mineta e Kaminari, le ragazze della 1-A di My Hero Academia indossarono dei costumi da cheerleader. Nell'intermezzo tra le fasi della gara abbiamo così visto Uraraka, Tsuyu, Yaoyorozu, Jirou, Ashido e Hagakure con un costume arancione e pon pon in azione.

In passato abbiamo visto un cosplay di Yaoyorozu cheerleader messo in scena da Candypie, così come un cosplay di Uraraka cheerleader di Natalia Kat. Adesso è il turno di un'altra di queste ragazze, ovvero Tsuyu Asui. La studentessa con le caratteristiche di una raganella giapponese si è presentata nella foto disponibile in basso di Serinide, che ha raggiunto quasi 5000 like su Instagram.

La cosplayer ha ripreso il costume formato da un collare verde e arancio, una maglietta arancione, bianca e verde, dove campeggiano le lettere U A della scuola, e la gonna arancione con una striscia verde; non mancano naturalmente i pon pon sulle mani, mentre i capelli lunghi e verdi sono legati dietro la schiena. Conclude la posa con la lingua di fuori, simulando quella dell'eroina di My Hero Academia. Un cosplay di Tsuyu Asui ben fatto e che mostra la studentessa diversamente dal solito.