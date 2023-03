My Hero Academia: questo cosplay di Uraraka fa gravitare l'attenzione su di lei

Per addestrare gli eroi di My Hero Academia è necessario instradare i giovani interessati a questa carriera tramite un percorso di studi appropriato. E così, mentre i professionisti si aggirano tra le città in cerca di missioni da svolgere e villain da mettere dietro le sbarre, ci sono anche scuole adatte a far crescere gli eroi del futuro.

Il liceo Yuei è l'istituto di addestramento più prestigioso per gli aspiranti eroi del Giappone. È stato creato per allenare giovani con i quirk e farli diventare i migliori eroi che possano essere. Gli studenti che si diplomano alla Yuei sono considerati tra i migliori eroi del paese, anche grazie ai tanti diplomati di grande spicco, come il potentissimo All Might, figura iconica del mondo di My Hero Academia. Il liceo ha tante sezioni, ma solo due sono dedicate al corso per eroi.

La classe 1-A è la classe principale alla Yuei insieme alla 1-B, ed è composta da alcuni dei migliori studenti dell'istituto. Gli studenti della classe 1-A vengono scelti attraverso un esame di ammissione rigoroso e altamente competitivo, a cui ha dovuto partecipare anche il protagonista Midoriya, ma non solo. Proprio durante gli inizi della prova, ha avuto modo di incontrare qualche futuro compagno di classe, e una di questi l'ha indirettamente aiutato.

Ochako Uraraka è uno degli studenti della Yuei e compagna di classe di Deku. Il suo Quirk, chiamato Zero Gravity, le permette di annullare la forza di gravità su qualsiasi oggetto a cui tocchi. Ochako è un personaggio importante nella serie e viene mostrata come una forza risoluta durante gli scontri con i criminali, così ha conquistato il cuore dei fan di My Hero Academia. Ciò ha portato Yelihina ha proporre un cosplay di Ochako Uraraka in tuta da eroina, quella verde e rosa che utilizza sul campo di battaglia, come si vede nella foto in basso.

