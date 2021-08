My Hero Academia: un cosplay di Uraraka ma in realtà è Himiko Toga in queste foto

Il mondo di My Hero Academia è pervaso di quirk particolari. Ognuno è in grado di usare un potere diverso, con poche cose che li accomunano. Insomma, la varietà è parecchio alta visto quante persone ci sono al mondo, e ciò obbliga anche alla nascita di quirk molto particolari. Uno di questi è quello di Himiko Toga.

La villain entrata nel gruppo di Tomura Shigaraki è infatti in grado di assumere le sembianze di altre persone, a patto però che ne beva il sangue. Il suo potere è quindi abbastanza inquietante, più per la questione dell'estrarre e bere sangue altrui, ed è per questo che combatte con coltelli e siringhe. Durante My Hero Academia l'abbiamo vista assumere svariate sembianze, tra cui quella di Camie Utsushimi.

Virtualmente però può prendere le sembianze di chiunque, a patto che ne abbia il sangue, e infatti stavolta decide di vestire i panni della fanciulla della 1-A in grado di annullare la gravità. Ecco quindi un cosplay di Himiko Toga ma in versione Ochako Uraraka in un doppio travestimento ideato dalla russa Lit Mira. Nella prima foto abbiamo un cosplay a metà tra le due ragazze di My Hero Academia, mentre nella seconda foto vediamo la sua vera natura da assassina.

