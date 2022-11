My Hero Academia: un cosplay con Uraraka e Toga amiche, come non accadrà mai

Ci sono persone che prendono percorsi troppo differenti per continuare a essere amiche, figuriamoci come possa sbocciare amicizia tra un hero e un villain. In My Hero Academia gli scontri tra le due fazioni sono all'ordine del giorno: da una parte i difensori della giustizia, dall'altra coloro che la vogliono infrangere.

Due mondi opposti che però, almeno inizialmente, non frenavano Himiko Toga dal voler tentare di fare amicizia con Deku e Uraraka, ovviamente a modo suo. Gli ultimi eventi di My Hero Academia hanno però svegliato la ragazza, facendole capire che non c'è spazio per sentimenti del genere. Magari c'è un universo alternativo dove le due potevano andare a scuola insieme e convivere in un mondo di giustizia.

È questa l'ipotesi di due cosplayer, come si può vedere nella foto in basso a tema My Hero Academia. Sakurabrah e Luraiko hanno presentato ai fan questo cosplay di Uraraka e Toga amiche con la divisa della Yuei, mentre in strada corrono e sorridono felici insieme. Una cosa che di certo non potrà avversarsi in alcun modo nell'attuale scontro di My Hero Academia disegnato da Horikoshi che le vede invece una contro l'altra.

E sullo stesso tema, ecco un altro cosplay di Uraraka e Toga eroine insieme.