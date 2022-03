My Hero Academia: un cosplay di Uraraka e Toga insieme

Ochako Uraraka e Himiko Toga hanno un rapporto particolare. Le due si sono incontrate per la prima volta in My Hero Academia quando fu narrato l'arco dell'addestramento estivo. La League of Villain, appena formatasi con degli esponenti d'élite, aveva fatto irruzione nel campo di allenamento degli eroi nella foresta.

Qui si incontrarono per la prima volta le due ragazze e subito partì un feeling speciale, facendo capire che un giorno Uraraka e Toga sarebbero state una contro l'altra nel combattimento finale di My Hero Academia. Kohei Horikoshi ha dedicato molto spazio alle due e le ha fatte sviluppare e crescere separatamente, ma anche collegandole quando possibile. Il mangaka si è anche divertito in passato a disegnare Toga e Uraraka insieme in alcune illustrazioni.

La vicinanza di questi due personaggi ha scatenato anche l'ispirazione di alcune fan. Un cosplay di Himiko Toga e Ochako Uraraka insieme è ad esempio disponibile nelle foto in basso. Uraraka ha la sua divisa da hero, è quindi nei panni di Uravity, mentre Toga ha il suo solito aspetto da liceale con il blazer beige. Nel manga di My Hero Academia le due si affronteranno non soltanto a colpi di quirk e attacchi, ma anche in altri modi.