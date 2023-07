My Hero Academia: un cosplay di Uraraka e Toga nemiche allo specchio

Ci sono dei personaggi di My Hero Academia che sono stati disegnati appositamente per preparare gli eroi al grande salto. La carriera di Izuku Midoriya sicuramente passa per All Might, ma è soprattutto tramite i nemici come Tomura Shigaraki e All for One che l'animo del giovane hero è stato formato.

Ma non è l'unico legame tra un hero e un villain esistente in My Hero Academia. Questi rapporti sono molti di più e molto più profondi di quanto si possa pensare, come quello tra Ochako Uraraka e Himiko Toga. Uravity e la liceale assassina si sono incontrate per la prima volta durante l'allenamento estivo nella foresta isolata, e da quel momento in poi la loro vita è stata collegata.

Ochako è una ragazza gentile, solare e determinata, con l'obiettivo di diventare un'eroina per sostenere la sua famiglia e migliorare le loro condizioni economiche. La sua crescita come individuo e come eroina è una delle sfaccettature più affascinanti del suo personaggio e passa proprio per Himiko Toga, ossessionata dal concetto di amore e desidera assorbire l'identità delle persone che ammira sfruttando il proprio quirk di trasformazione. Questo la porta a comportamenti violenti e instabili, rendendola una minaccia temibile per gli eroi e i suoi nemici.

Ora sono una di fronte all'altra in questo cosplay di Uraraka e Toga allo specchio. L'eroina guarda verso lo spettatore, mentre dietro il vetro riflettente c'è Toga in divisa nera alla marinara che guarda entrambi. Chi vincerà questa battaglia d'amore di My Hero Academia?