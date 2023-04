My Hero Academia: un cosplay di Uraraka veramente da anime

Gli studenti della Yuei sono tra quelli con più potenziale dell'intero Giappone. È proprio da questa scuola, che ha già fatto diplomare diversi pezzi grossi del calibro di All Might ed Endeavor, che escono le migliori leve del mondo supereroistico di My Hero Academia. C'è quindi da aspettarsi molto da Deku e dai suoi compagni di classe.

Ochako Uraraka è uno dei personaggi principali di My Hero Academia che frequenta la Yuei ed è iscritta al corso per eroi, frequentando così la classe 1-A insieme a Izuku Midoriya e ad altri ragazzi della sua stessa età. Il suo obiettivo è diventare una grande eroina per guadagnare denaro e aiutare la sua famiglia. Ochako è una ragazza allegra, altruista e determinata, che cerca costantemente di migliorarsi e diventare più forte per raggiungere il suo sogno. Nonostante la pressione e la competizione che esistono nella sua scuola, Ochako mantiene sempre un atteggiamento positivo e cerca di aiutare gli altri, anche i suoi rivali, quando ne ha la possibilità.

Il potere di Ochako si chiama "Zero Gravity", che le consente di annullare la gravità degli oggetti o delle persone che tocca, rendendoli leggeri come una piuma o addirittura facendoli levitare. Questa abilità le è molto utile sia nella lotta contro i criminali che nel salvataggio delle persone in difficoltà. Il suo potere si disattiva quando unisce i polpastrelli delle mani, così come fa RikkaBlurhound in questa foto. Questo cosplay di Uraraka da My Hero Academia sembra un poster perfetto per l'anime, con la ragazza ricreata a pennello con tanto di tinte rosa di fondo per dare colore.

Anche lei tornerà in My Hero Academia stagione 7, dopo gli sforzi effettuati nell'episodio di My Hero Academia 6x24.