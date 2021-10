My Hero Academia: un cosplay di Uraraka in versione cheerleader di Talulahwaifu

Gli studenti di My Hero Academia indossano spesso la divisa della scuola, utile per seguire le lezioni con outfit formale, oppure la tuta da ginnastica blu con il marchio della Yuei, così da essere sempre pronti per lottare durante le lezioni pratiche. Ci sono poi gli abiti da hero, che indossano durante le varie missioni e tirocini con gli heroes.

A causa di uno scherzo di Minoru Mineta però le ragazze della 1-A si trovarono impelagate nel festival sportivo della Yuei in un ruolo non loro. Presi degli abiti da cheerleader, le ragazze intrattennero il pubblico tra una fase e l'altra chi con timidezza e chi sfoggiando sicurezza. Tra le studentesse della 1-A c'è anche Ochako Uraraka, coprotagonista femminile di My Hero Academia, e che quindi ha vestito anche lei l'abito arancione con maglietta, gonna corta e pon pon, cadendo nella trappola del pervertito della classe.

Alla fine però Uraraka si è divertita, ma è bastato quell'istante con quell'abito per far innamorare gran parte del pubblico di My Hero Academia di lei. Uravity è tornata così in versione cheerleader su Instagram e altri social grazie all'intervento di Talulah Waifu. La cosplayer inglese ha deciso di interpretare la studentessa ed ecco quindi che otteniamo il cosplay di Uraraka cheerleader disponibile nella foto in basso.

Ci sono anche tanti cosplay di Uraraka versione eroina e poi un particolarissimo cosplay di Uraraka che non è Uraraka.