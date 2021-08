My Hero Academia: questo cosplay di Uraraka vi farà volare col suo quirk

Kohei Horikoshi ha lanciato tante ragazze, alcune eroe professioniste altre aspiranti tali, in My Hero Academia. Le più popolari però sono sempre le stesse, e tra i nomi più proposti c'è anche la coprotagonista femminile Ochako Uraraka, colei che ha anche ispirato il nome da eroe di Izuku Midoriya.

È stata una delle prime ragazze apparse in My Hero Academia e sin da subito è sembrata conquistare il posto di spalla del protagonista. Il suo quirk è Zero Gravity: grazie all'utilizzo degli speciali polpastrelli che ha sulla punta delle dita può far levitare oggetti e persone, anche se con vari limiti di durata e peso. In particolare per usare una delle sue supermosse utilizza una posa particolare.

Questo cosplay di Ochako Uraraka usa proprio il quirk al massimo per attaccare i suoi nemici. La cosplayer italiana Misa ha deciso di indossare i panni da eroina della ragazza di My Hero Academia, quindi la divisa rosa e blu con gli stivaloni speciali, ed è pronta per combattere. Con l'aggiunta di qualche effetto sulle dita parte infatti l'utilizzo del quirk Zero Gravity con una luce rosa.

