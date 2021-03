My Hero Academia: quanto costa il costume di Izuku Midoriya? Il listino

Gli outfit da hero sono importanti per i giovani eroi di My Hero Academia. Col tempo, questi si sono evoluti e hanno lasciato spazio a versione aggiornate e sempre più efficienti. Man mano che gli studenti della Yuei hanno fatto le loro esperienze infatti hanno apportato varie migliorie.

Il protagonista Izuku Midoriya ha presentato in My Hero Academia tre varianti del proprio costume, arrivando per il momento a utilizzare la versione Gamma. In questo modo il ragazzo è riuscito a sfruttare anche la potenza dei calci e a evolvere il suo stile di combattimento. Il tutto però è partito dalla prima versione del costume: sapete quanto costa la divisa da hero di Deku nel manga?

Kohei Horikoshi ha rilasciato in un extra del volume 5 un conteggio dettagliato su quanto ha speso Izuku per portare a termine il primo costume presentato alla Yuei:

La tuta verde acquistata in un normale negozio di articoli sportivi costa 12.800 yen;

La maschera acquistata in un negozio di articoli militari costa 4.980 yen, anche se Deku l'ha ritoccata verniciandone la parte inferiore per ottenere una sorta di sorriso;

Ancora in un negozio di articoli sportivi, protezioni per gomiti e ginocchia con un costo totale di 11.500 yen;

Dei semplici guanti acquistati in un negozio di articoli per la casa da 2.600 yen;

Una cintura con borselli da 3.800 yen preso in un negozio di articoli militari;

Un passamontagna più del tessuto in un negozio di articoli per la casa per creare la sua maschera, dal costo complessivo di 4.700 yen.

Il totale del costo del costume di Deku di My Hero Academia è di 40.380 yen, che corrispondono a circa 310 euro al cambio attuale. I vestiti di Deku sono cambiati anche nel film My Hero Academia: World Heroes Mission, mentre un cambio per la versione invernale è stato fatto in My Hero Academia 5.