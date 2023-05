My Hero Academia, la cover del volume 38 è ufficiale: Himiko Toga colorata e pericolosa

My Hero Academia è uno dei successi degli ultimi anni, ma la storia di Kohei Horikoshi è destinata a finire a stretto giro. Non è rimasto più molto da raccontare, se non la conclusione del ciclo di alcuni dei protagonisti, e il mangaka è proprio in quella fase, con tante battaglie che stanno avendo luogo e porteranno al culmine le sotto trame.

Ogni volume che viene pubblicato in fumetteria in Giappone e in Italia avvicina tutti i lettori alla fine. Passo dopo passo, le battaglie vengono risolte e la storia si avvicina al termine. Adesso di passo ne sta per arrivare un altro con la pubblicazione del volume 38 di My Hero Academia in Giappone, con la data di uscita fissata per il 2 giugno 2023. Poche settimane separano i lettori nipponici da questo arrivo che andrà ad ampliare la propria collezione.

Adesso però sanno anche come sarà l'illustrazione che si troveranno di fronte, una volta entrati nel negozio. La copertina ufficiale di My Hero Academia volume 38 è trapelata in rete: il disegno è completamente dedicato a Himiko Toga, la ragazza liceale in grado di trasformarsi in chiunque voglia, a patto di berne il sangue. L'assassina, che ultimamente sta attaccando sotto le spoglie di Twice, è in una fase cruciale della sua carriera criminale: la situazione per Toga non è semplice e a breve troverà vari ostacoli.

Il volume 38 si intitola "Hopes", speranze, proprio come il capitolo 379 che sarà ivi contenuto. In totale, il tankobon in questione dovrebbe contenere tutti i capitoli che vanno dal 375 al 384, capitoli che non hanno un unico filo conduttore. In basso trovate l'immagine, vi piace il disegno ideato da Kohei Horikoshi con questa Himiko Toga che si sta trasformando con l'effetto della sua melma colorata?