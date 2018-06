My Hero Academia: il creatore supporta gli assistenti del manga con dei disegni

Kōhei Horikoshi, il creatore di My Hero Academia, sa ormai che la sua è una storia di successo. Il suo manga e i suoi successivi adattamenti anime sono estremamente popolari. Ma sa che dietro un lavoro del genere ci sono anche degli assistenti, e ha deciso di supportarli tramite dei disegni da lui realizzati.

Horikoshi non realizza tutto il suo lavoro da solo. Ha anche assunto del personale, tra cui Yōko Akiyama, che ha pubblicato il manga Saguri-chan Tankentai (Saguri-chan Expedition Party). La serie viene pubblicata sull'app Shonen Jump + di Shueisha e parla di una ragazza che in precedenza aveva sofferto di costituzione debole ma, sin dal suo recupero, ama esplorare nuovi posti.

Horikoshi sta supportando il secondo volume manga del suo assistente. Il libro infatti include un illustrazione come omaggio, in collaborazione con Akiyama, che raffigura il protagonista Deku di My Hero Academia e un messaggio di Horikoshi.



La nuova stagione di My Hero Academia ha debuttato il 7 aprile. Funimation la sta trasmettendo con doppiaggio inglese, mentre Crunchyroll e Hulu trasmettono la serie con sottotitoli in inglese. In itaIta il simulcast dellanimed e a cura di VVVID. La terza stagione avrà 25 episodi.

Che ne pensate dell'altruismo di Horikoshi? Di certo un po' di bontà non guasta, non trovate?