My Hero Academia: il creatore ha omaggiato alcune figure a tema con degli splendidi sketch

My Hero Academia è indubbiamente una delle produzioni cartacee e animate più importanti di questi ultimi anni, una produzione rivelatasi capace di conquistare milioni di fan in tutto il mondo grazie ai suoi indimenticabili personaggi e alla sua storia ricca di momenti memorabili.

Attualmente il pubblico si trova nella spasmodica attesa della quarta stagione dedicata alla serie animata e di una nuova pellicola intitolata My Hero Academia: Heroes Rising - di cui sono stati recentemente svelati due nuovi personaggi -, importanti arrivi per il franchise che verranno ovviamente seguiti da un'infinita quantità di prodotti a tema che saranno assai bramati da ogni collezionista. Dopotutto, la serie non ha mai lesinato in termini di gadget e anche questa volta le cose non sembrano voler cambiare.

Non per niente, Kotobukiya ha presentato varie figure a tema dedicate a Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e Ochaco Uraraka, tutte rientranti nella linea "ARTFX J", dei prodotti davvero splendidi e curati in ogni più piccolo dettaglio che anche lo stesso creatore dell'opera, Kohei Horikoshi, ha voluto omaggiare. Tramite il suo profilo Twitter, infatti, il mangaka ha pubblicato vari sketch - il primo visionabile a fondo news mentre gli altri sono raggiungibili direttamente dal suo account Twitter - raffiguranti ognuno dei personaggi che potrà vantare una sua figure, il tutto per un totale di quattro nuovi disegni semplicemente splendidi. Riferendosi alla statuina dedicata a Uraraka, Horikoshi ha dichiarato:

"La figure ARTFX di Ochako è attualmente in vendita! Sembra così dolce e carina! Yay!"

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione del 21° volume del manga dedicata a My Hero Academia.