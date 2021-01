My Hero Academia: cresce la potenza dell'Unione dei Villain nell'ultimo capitolo

Gli eventi dell'ultimo capitolo di My Hero Academia hanno reso ancora più terribili le conseguenze della Guerra di Liberazione del Paranormale, in cui moltissimi Hero hanno perso la vita o sono rimasti gravemente feriti. Mentre i protagonisti cercano di ritrovare un equilibrio dopo il conflitto, i Villain sembrano approfittare della situazione.

Nel capitolo 297 infatti, l'autore Kohei Horikoshi è riuscito a sorprendere i lettori con un evento estremamente preoccupante, l'evasione di potenti e temibili Villain dalla prigione chiamata Tartaro. Il piano è stato elaborato attentamente e minuziosamente da alcuni membri dell'Unione, e naturalmente prevedeva la liberazione di All For One.

Grazie alla partecipazione di Shigaraki tuttavia, sono riusciti ad evadere altri tre Villain alquanto importanti, che potrebbero tornare presto a minacciare la Hero Society e la quiete pubblica. Stiamo parlando dei Villain Overhaul, Muscular e Moonfish. Mentre il leader della Shie Hassaikai decide di rimanere calmo e in disparte, intento a cercare il suo capo, gli altri due fanno mettono velocemente al tappeto le guardie.

Sembra inoltre che altri due Villain siano stati liberati, per quanto ancora non vi siano informazioni certe a riguardo, ma va considerato che Kurogiri e Stain sono apparsi velocemente nel capitolo poco prima dell'attacco, che ha comunque sbloccato ogni cella, e donato a tutti la possibilità di fuggire. Cosa ne pensate degli eventi di questo capitolo? Cosa vi aspettate dal ritorno di All For One e Overhaul? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Dave Rapoza ha dedicato un'illustrazione a Bakugo, e vi lasciamo alla data d'uscita e alle teorie del capitolo 298.