My Hero Academia: la crescita di Bakugo è sempre più evidente

Dopo l'ultimo scontro con Midoriya e, dopo essere venuto a conoscenza del segreto inerente al One For All - nella precedente stagione - Bakugo aveva mostrato una sottile evoluzione caratteriale, rendendolo più incline al dialogo con il suo compagno e meno spregevole nei suoi confronti.

Questa inversione caratteriale da parte di Bakugo si è confermata nell'ultima puntata della quarta stagione di My Hero Academia, in cui insieme a Todoroki, Inasa e Camie è riuscito nell'arduo compito di placare una folla di bambini irriverenti senza scadere in facili manifestazioni di rabbia, ma piuttosto lanciando un messaggio che riflette ampiamente la sua crescita personale.

L'aspirante eroe realizza che il miglior modo per catturare la loro attenzione è quello di impressionarli con i loro Quirk, evitando di farlo con atteggiamento di sfida o di concedergli una facile vittoria, dal momento che in entrambi i casi continuerebbero con la loro impertinenza.

Bakugo si rivolge al leader del gruppo con delle parole decisamente atipiche per il tipo di personaggio che abbiamo imparato a conoscere:

"Se continuerai a guadare tutti dal basso, non sarai in grado di individuare i tuoi punti deboli". Un consiglio che appare più come una dichiarazioni d'intenti individuale, con la speranza che l'approccio costantemente furente di Bakugo vada sgrezzandosi sempre di più, continuando sulla scia della maturazione partita nella scorsa stagione.

E' disponibile la recensione settimanale dell'episodio 17 di My Hero Academia. All'interno della puntata, inoltre, è stato rivelato per la prima volta il potere di Camie Utsushimi.