My Hero Academia: i crimini commessi dai villain possono essere perdonati?

Gli antagonisti principali di My Hero Academia fanno parte dell'Unione dei Villain, un gruppo di criminali che intende ribaltare le false ideologie della società degli eroi professionisti. Ma sebbene abbiano commesso numerose cattive azioni, essi potrebbero essere perdonati da Deku e compagni.

Sotto l'oscura guida di All For One, Tomura Shigaraki ha formato l'Unione dei Villain, un gruppo criminale formato da elementi fuori di testa e senza alcuna paura verso gli Heroes. Nell'attuale arco narrativo di My Hero Academia, "Paranormal Liberation War", la fazione capeggiata da Shigaraki ha dato vita a un violento scontro che ha portato alla morte di diversi membri delle due parti coinvolte. Nonostante questo terribile avvenimento, i villain potranno ancora redimersi?

A differenza degli antagonisti tradizionali, i cattivi di My Hero Academia hanno un background coinvolgente, che porta gli spettatori a perdonarli per le loro azioni. I membri dell'Unione dei Villain sono una squadra di disadattati della società, figure tragiche che si sono legate per ribaltare le regole imposte dagli eroi professionisti. Sebbene le loro azioni siano chiaramente distorte, Kohei Horikoshi è riuscito a mettere in discussione il loro punto di vista: i gesti compiuti dall'unione sono realmente sbagliati?

Al termine di questa saga, gli eroi potrebbero decidere di perdonare i villain. Ma questo potrebbe accadere solamente qualora Pro Heroes e Unione dei Villain si ritrovino ad affrontare una nuova minaccia in grado di mettere fine a entrambe le fazioni. Ironia della sorte, a dare vita a questa inimmaginabile collaborazione potrebbe essere All For One, nascosto nella psiche di Shigaraki. Questa teoria potrebbe dare vita alla nuova saga di My Hero Academia. Nel frattempo, Toga potrebbe essere la protagonista di uno spin-off su My Hero Academia, ecco perché.