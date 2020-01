My Hero Academia: il cuore d'oro di Eraserhead non è più un segreto per i fan

Se avete visto la quarta stagione di My Hero Academia sapete benissimo che sono stati introdotti moltissimi nuovi personaggi nella prima parte di stagione, mentre gli eroi erano alle prese con gli Otto Precetti di Morte e il loro capo Overhaul. E se quest'ultimo è stato una delle scoperte più interessanti, la stessa cosa si può dire su Eri.

Pensiamo a quanto la figura della bambina sia stata fondamentale per un uomo come Overhaul il cui scopo era quello di eliminare tutte le unicità degli eroi. Se non fosse stato per il sangue di Eri e il suo potere, il villain non avrebbe mai potuto sintetizzare dei proiettili in grado di annullare momentaneamente o permanentemente i Quirk delle persone.

Perciò si potrebbe benissimo dire che la vera protagonista di questo inizio di stagione è senza dubbio Eri, che al momento, in seguito alla battaglia che ha visto Deku trionfare sul nemico, è sotto la protezione del Liceo Yuei e più nello specifico sotto le cure del professore Aizawa.

Ultimamente si è parlato molto di Eraserhead, per il suo passato e anche per lo spin off Vigilante: My Hero Academia Illegals. E se con la nuova ending è stato scovato un Easter Egg che richiama Shirakumo, il defunto migliore amico di Aizawa, oggi, grazie al post di un fan, vogliamo farvi notare quanto il Pro Hero in realtà nasconda, sotto una corazza di durezza, un cuore e un animo gentile.

Infatti, come riportato dal post inserito in calce all'articolo, l'utente Twitter Deafmic, ha evidenziato un gesto di Eraserhead che fa trapelare la sua vera identità. Come si può vedere dall'immagine allegata, l'eroe ha comprato un maglione con sopra stampati dei gatti come regalo a Eri per confortarla e dimostrarle che nel mondo c'è anche gente buona. Un altro aspetto interessante è la presenza dei felini come stampa dell'indumento, poiché Aizawa è molto legato ai gatti, cosa che abbiamo avuto il piacere di scoprire tra le pagine dello spin off. Trova conforto nei gatti e quel conforto vuole donarlo a Eri attraverso quel tipo di regalo.

E voi cosa ne pensate del carattere nascosto di Eraserhead? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.