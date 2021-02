My Hero Academia: scovata una curiosa somiglianza tra Shoto e suo fratello

La recente guerra combattuta in My Hero Academia ha completamente sconvolto la società degli eroi e ad essere particolarmente colpiti dagli avvenimenti sono stati i membri la famiglia Todoroki. Vediamo insieme un particolare dettaglio che accomuna Shoto al fratello da poco ritrovato.

I numerosi scontri avvenuti durante il recente arco narrativo hanno notevolmente indebolito gli eroi che allo stesso tempo si trovano a dover affrontare i nuovi problemi legati all'opinione pubblica nei confronti del loro ruolo. Gran parte del malcontento è causato anche dalle azioni di Dabi che ha messo in cattiva luce diversi eroi rivelandone i più oscuri segreti. Tra questi in particolare vi è Endeavor del quale il villain ha diffuso la verità riguardante le sofferenze che l'uomo ha fatto patire alla propria famiglia, rivelando inoltre la propria vera identità: Toya, il figlio creduto morto dell'attuale eroe numero uno e fratello di Shoto.

Pur avendo preso due strade totalmente diverse, in origine i due fratelli erano molto simili, lo testimonia un flashback che, nel recente capitolo di My Hero Academia, ha spezzato il cuore di molti fan. Un ulteriore caratteristica che li accomuna vene svelata dall'utente Reddit MrVaportrail. Tramite l'immagine che riporto in fondo a questa news, l'appassionato fa notare il colore dei capelli dei ragazzi che in passato risultava invertito.

Voi cosa ne pensate di questa somiglianza? Scrivetecelo nei commenti.

Per chi volesse approfondire il personaggio di Dabi riporto inoltre una news riguardante il capitolo 301 di My Hero Academia.