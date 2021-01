My Hero Academia: un curioso dettaglio sul primo costume da eroe di Deku

Ereditando il One For All da All Might, Izuku Midoriya ha potuto coronare il suo sogno. Ma la strada per diventare tale e quale al suo idolo è ancora lunga; il protagonista di My Hero Academia dovrebbe innanzitutto rivedere il suo costume da eroe, la cui prima versione era particolarmente ridicola.

Il primo costume di Deku, che cercava di omaggiare All Might con una strana combinazione di scelte di design, lo faceva sembra come un coniglio verde. Il vestito da eroe era dotato di una bizzarra maschera che sfoggiava un sorriso gigante, oltre che alcune strane "orecchie" che dovevano replicare i ciuffi del Simbolo della Pace.

Da quella prima versione, nonostante abbia mantenuto la stessa colorazione, Izuku ha modificato alcuni elementi: la parte della maschera, ad esempio, è completamente svanita. Un utente Twitter ha però svelato una particolarità passata inosservata sul primo costume di Deku.

Come indicato in una delle pagine che separano i vari capitoli del manga, l'abito da eroe di Midoriya costava ben 40.000 Yen, circa 400 dollari. Le modifiche apportate per migliorarne la compatibilità con il One For All, però, avranno sicuramente innalzato il suo prezzo. Secondo voi, allo stato attuale quanto potrebbe costare il costume da eroe di Deku? Nel frattempo, ecco 5 Heores che sarebbero potuti diventare dei perfetti villain in My Hero Academia. La bravura di Nejire Hado spicca in questo cosplay di My Hero Academia.