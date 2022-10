My Hero Academia: un Dabi artistico in questo cosplay con scintille di fiamme blu

Sin dalla sua prima apparizione, Dabi ha fatto colpo. Un personaggio ustionato e incendiario, dai modi di fare apparentemente spenti ma che in realtà nascondono un grande ardore e una voglia di vendetta bruciante. Le cicatrici di Dabi lo rappresentano così come le sue fiamme blu, sprigionate più volte in My Hero Academia.

Ora Dabi è nel bel mezzo del suo scontro finale. Adesso più che mai dovrà bruciare e mostrare di che pasta è fatto, se vuole giungere vivo al finale di My Hero Academia. Intanto il personaggio continua a fare proseliti in rete, con molti cosplayer - talvolta anche donne - che lo realizzano. Uno di questi è Smareike, cosplayer tedesco che ha più volte interpretato il personaggio di My Hero Academia negli ultimi tempi.

Sicuramente le rivelazioni su Dabi hanno fatto la loro parte, ma in queste foto disponibili in basso si vede che il cosplayer ha una passione per il personaggio senza eguali. Questo cosplay di Dabi che danza sui tetti, con piccole fiammelle blu che rendono l'immagine più luminosa, riprende un po' la caratterizzazione folle del personaggio dopo gli ultimi eventi. Le altre foto invece mostrano pose più semplici, ma con le cicatrici del personaggio bene in mostra, dipinte come lembi di pelle violacea tenuta insieme da suture e anelli.