My Hero Academia: Dabi attacca gli Heroes in questo cosplay bodypaint al femminile

Apparso nelle fasi iniziali della quinta stagione di My Hero Academia per attaccare Endeavor e Hawks, esausti dopo il combattimento con l'High End Nomu, Dabi sta per tornare in azione in questo fantastico cosplay al femminile realizzato sfruttando l'arte del bodypaint.

La serie animata è attualmente impegnata con il Joint Training Arc, saga che vede i ragazzi delle Classi 1-A e 1-B scontrarsi in un addestramento congiunto. Nel nuovo episodio di My Hero Academia si è concluso anche il terzo round del test, avvicinando la battaglia simulata alla sua fine. Al termine di essa, i villain potrebbero presto tornare all'attacco e in prima fila troveremo Dabi, già deciso a opporsi agli eroi numero uno e numero due.



In attesa di quel momento, la cosplayer Sofia Black Thorn ha condiviso su Instagram il suo omaggio a Dabi: un fantastico cosplay che ritrae l'antagonista sotto una nuova luce. Come affermato dall'artista stessa, questa interpretazione al femminile è stata realizzata utilizzando esclusivamente la tecnica del bodypaint. Dunque, tutti i vestiti che vedete, non sono altro che colori applicati sulla pelle.

La cosplayer, nel post che accompagna il lavoro, ha affermato di voler creare una serie di lavori dedicati all'opera di Kohei Horikoshi. Quale altro personaggio vorreste vedere con questo particolare stile? Nel frattempo, ecco un altro cosplay di My Hero Academia.