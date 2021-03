My Hero Academia: la Dabi Dance nella Cover del Vol. 30, presto in uscita in Giappone

In attesa del capitolo 307 di My Hero Academia, in uscita alle ore 18:00 di domenica 28 marzo su MangaPlus, Shueisha ha finalmente mostrato la copertina del trentesimo Volume del manga, in arrivo il 2 aprile nelle fumetterie giapponesi. La Cover questa volta è dedicata a Dabi, e ritrae il villain mentre si esibisce nell'ormai celebre "Dabi Dance".

Il Volume 30 sarà il penultimo del secondo atto dell'opera, e conterrà i capitoli dal 286 al 294 compresi, quelli dedicati all'ultima parte dello scontro tra eroi e villain. L'autore Kohei Horikoshi ha affermato che il capitolo 306 ha segnato l'inizio dell'atto conclusivo della storia e di conseguenza, se l'autore volesse tenerlo come capitolo iniziale del Volume 32, i due tankobon precedenti potrebbero contenere dieci capitoli anziché i soliti nove. È possibile quindi che il Volume 30 includa anche il capitolo 295.

In Italia il manga continua ad essere distribuito da Edizioni Star Comics, che pubblicherà il Volume 27 di My Hero Academia il 31 marzo, insieme all'Anime Comic del film My Hero Academia: Two Heroes. La casa editrice pubblica in media un Volume ogni tre mesi, quindi i prossimi due potrebbero arrivare prima della fine dell'estate.

