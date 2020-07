My Hero Academia: Dabi si mostra in un geniale e particolare cosplay

My Hero Academia è ormai nel pieno di una saga spettacolare, colma di colpi di scena e ribaltamenti di fronte da un parte all'altra. Kohei Horikoshi, infatti, è riuscito a tessere con maestria le fila di un arco narrativo straordinario in cui anche i villain hanno fatto la loro mossa.

Ogni capitolo del manga sta potenzialmente complicando la vita per gli eroi, con numerosi Heroes che stanno mettendo a repentaglio la propria vita per il bene della missione. Un obiettivo cruciale per la pace, nonché uno degli eventi più temibili dall'avvento di All for One. Ad ogni modo, tra le fila di un Fronte di Villain sempre più potente spicca uno dei personaggi più enigmatici del franchise, Dabi.

Quest'ultimo, infatti, ha già dimostrato di possedere un forte legame con Endeavor e diverse teorie lo hanno accreditato come il figlio perduto dell'Hero n° 1. Ad ogni modo, le sue improvvise apparizioni e il proprio potere gli hanno permesso di diventare un personaggio molto apprezzato dalla community, a riprova delle numerose manifestazioni di creatività che i fan gli dedicano saltuariamente. Una di esse è curata dal talento di Sugizaki Ryuuha che ha unito l'arte del cosplay a quello delle illustrazioni. Attraverso la tecnica del photobashing, il cosplayer ha unito il fenomeno della fotografia all'editing, ottenendo un risultato estremamente affascinante, in bilico tra il reale e una fan-art.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa creazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.