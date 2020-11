My Hero Academia: Dabi ha omaggiato il Joker di Joaquin Phoenix?

Il capitolo 290 di My Hero Academia si è rivelato essere uno dei migliori mai scritti da Kohei Horikoshi. Tra scottanti rivelazioni, epici duelli e scene emozionanti, c'è stato tempo anche per un omaggio al Joker diretto da Todd Phillips.

Come notato da diversi appassionati di My Hero Academia, Dabi sembra essersi esibito nella Joker Stairs Dance, esilarante balletto eseguito su una scalinata dal pagliaccio antagonista di Batman. Immediatamente rinominato Dabi's Dance dai fan accorsi sui social media, il ballo di Dabi sembra rispettare perfettamente le gestualità della controparte del Joker. Con questa tavola Kohei Horikoshi ha voluto omaggiare la straordinaria interpretazione di Joaquin Phoneix? Data l'incredibile somiglianza tra le due scene, sembra del tutto impossibile che non si tratti di una citazione.

Nella pellicola diretta da Todd Phillips, Joker si è esibito nel suo ballo dopo essersi finalmente liberato da qualsiasi etica morale. Similmente, nel capitolo 290 di My Hero Academia anche Dabi si è liberato da un grosso fardello che portava sulle spalle. Il membro dell'Unione dei Villain ha infatti rivelato la sua vera identità. Questa incredibile rivelazione ha portato My Hero Academia a superare le elezioni USA nelle tendenze Twitter. Cosa accadrà ora alla società dei Pro Heroes? Ecco le previsioni sul capitolo 291 di My Hero Academia in arrivo la prossima settimana.