My Hero Academia: un Dabi oscuro nell'ottimo cosplay di Strexx

L'unione dei villain è un gruppetto di personaggi molto variegati, ognuno col proprio aspetto e col proprio carattere. Di questa piccola organizzazione hanno fatto parte dei personaggi molto importanti di My Hero Academia, alcuni dei quali sono fondamentali per la narrazione portando con sé delle storyline molto interessanti.

Tra chi ha segnato particolarmente la trama, oltre l'antagonista principale di My Hero Academia Tomura Shigaraki, c'è anche Dabi. Da sempre uno dei membri più misteriosi del gruppo e con un passato interessante e che è stato rivelato ufficialmente nel volume 30 di My Hero Academia, a lui dedicato anche con la copertina.

Dabi è uno dei personaggi preferiti di Kohei Horikoshi ma lo è anche dei fan. Per questo in rete circolano molti cosplay su Dabi, e uno di essi è visibile in basso. Il cosplayer russo Streexx ha vestito i panni dell'antagonista del manga con una foto che ha ottenuto un ottimo riscontro su Instagram. In basso vediamo Dabi con i suoi capelli scuri ma soprattutto con le numerose cicatrici da ustione viola che ha sul corpo in più punti, tra viso e braccia. Completano il tutto poi una maglia bianca e la giacca nera di pelle. Cosa ne pensate di questo cosplay?