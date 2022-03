My Hero Academia: un Dabi in perfetto stile punk nel cosplay femminile di una fan

Tra l’impressionante quantità di personaggi ideati da Kohei Horikoshi in My Hero Academia sono davvero pochi coloro che sono riusciti a catturare l’interesse di tutti, o quasi, i lettori come ha fatto Dabi. Il mistero della sua vera identità e ai suoi reali poteri sono stati fonte di discussione per mesi, rendendolo quasi un simbolo dell’opera.

Da fanart che lo immaginavano già all’interno della famiglia Todoroki, prima che si rivelasse effettivamente Toya, primogenito di Endeavor e Rei, fino ad immaginare delle storie parallele inerenti il suo passato, la community ha mostrato un attaccamento impressionante nei confronti di Dabi, e qualcuno ha deciso di interpretarlo realizzando cosplay più o meno ben realizzati.

L’ultima interpretazione degna di nota è stata da parte dell’utente born2burn_, che già dal nome condivide qualche tratto con Dabi, come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina. In perfetto stile punk, e rispettando i dettagli principali del design del Villain, la fan ha scherzato sul fatto di non essere per nulla aggressiva e di non capire perché le persone lo pensino quando la vedono.

Complessivamente si tratta di un ottimo cosplay, e sarebbe sicuramente interessante vedere un Dabi con uno stile punk ancora più accentuato disegnato dall’autore Kohei Horikoshi. Diteci le vostre impressioni sul cosplay nei commenti. Per finire vi lasciamo ad un bel cosplay di Mirko e alla locandina ufficiale della sesta stagione.