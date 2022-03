My Hero Academia: se Dabi fosse stato un Pro-Hero? Una fan immagina il suo aspetto

My Hero Academia sa quali tasti premere per creare un cattivo. La Lega è cresciuta a passi da gigante mentre i suoi villain si sono moltiplicati. Naturalmente, i leader come Dabi continuano a brillare sopra gli altri, e alcuni fan si sono chiesti come sarebbe potuta andare la serie se questi villain avessero scelto la strada dei pro-hero.

Quindi, naturalmente, era solo una questione di tempo prima che Dabi ricevesse un restyling approvato dalla UA. Il disegno proviene da Twitter dall'utente dofro_dofro. Come potete vedere qui sotto, l'artista ha deciso che era il momento di portare in vita Dabi sotto una nuova luce, così gli ha donato uno stile da eroe professionista.

In questo universo alternativo, sembra che l'eroe sia in grado di regolare il suo calore abbastanza da evitare brutte bruciature. Le cicatrici sono quasi inseparabili dalla visione da villain di Dabi, quindi si può comprendere perché sono state eliminate da questo look.

Per quanto riguarda il suo costume, Dabi si appoggia alle sue solite tonalità preferite. La parte superiore è nera con accenti dorati, e c'è anche un grande pannello bianco sul davanti. Una cintura tiene i pantaloni di Dabi al loro posto, e il suo intero costume è mantenuto robusto da bretelle di metallo.

È difficile immaginare un mondo in cui Dabi scelga di diventare un eroe professionista dato il trauma che ha subito con Endeavor, ma non bisogna mai dire mai. Nessun quirk è intrinsecamente cattivo, e c'è ancora tanto che Dabi potrebbe fare con le sue fiamme blu.

Cosa ne pensate di questa versione dei fan su Dabi? Pensate che ci sia una possibilità di vedere Dabi nei panni di eroe anche nella serie originale? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.

Per concludere, vi lasciamo con gli ultimi aggiornamenti su Dabi in My Hero Academia e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.