My Hero Academia: Dabi sembra reale nel cosplay di Ichi

My Hero Academia è ufficialmente entrato nel suo arco finale, seppur l'editor del manga ha preannunciato che l'ultima saga, nonostante sia quella conclusiva, potrebbe anche durare a lungo. Ad ogni modo, la stagione 5 dell'anime è finalmente cominciata e ci accompagnerà per diverse settimane.

La serie televisiva non sarà l'unica alleata del manga, in quanto ad agosto debutterà anche il film originale My Hero Academia: World Hero Missions che sarà ambientato in un punto non ancora precisato della nuova stagione. Ma a proposito del primo episodio, avete notato questa inaspettata svita su Dabi?

Proprio il villain è ad ora uno dei principali antagonisti del gioiellino di Kohei Horikoshi e lo stesso sensei pare aver previsto grandi cose per Dabi e la famiglia di Endeavor. Ad ogni modo, il personaggio è da tempo tra i villain più apprezzati del franchise, motivo per cui saltano spesso in rete vari e affascinanti cosplay, l'ultimo dei quali a cura di un certo Ichi. L'artista in questione, infatti, è riuscito a reinterpretare l'antagonista con una fedeltà straordinaria, sia per quanto riguarda le cicatrici che i tratti caratteristici del volto. I fan hanno notevolmente apprezzato la resa finale del cosplay con rispettivamente più di 15mila e 7mila manifestazioni positive.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'impresa di Ichi che potete ammirare in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.