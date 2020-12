My Hero Academia: Dabi e Toga attaccano gli eroi in questo cosplay

Entrati a far parte dell'Unione dei Villain ispirati dai gesti dell'Hero Killer Stain, Dabi e Toga sono ben presto diventati due degli antagonisti più apprezzati dai fan di My Hero Academia. A prova di ciò, due cosplayer giapponesi hanno omaggiato i villain.

Nonostante facciano parte dello stesso gruppo criminale, durante tutto il corso dell'opera di Kohei Horikoshi non abbiamo mai visto Dabi e Himiko Toga collaborare in missione o anche solo scambiarsi le prorie vedute. Questa tendenza è stata finalmente invertita dai cosplayer @rinrindoll e @gabcosplay, i quali hanno interpretato magnificamente i due villain.

Seppur in maniera diametralmente opposta, Dabi e Toga sono i due grandi protagonisti dell'attuale arco narrativo del manga di My Hero Academia. Il primo ha rivelato la sua vera identità e il suo passato, rovinando al contempo la reputazione dei due migliori Pro Heroes, Endeavor e Hawks. La seconda, invece, si è lanciata contro Uraraka, mettendo in evidenza il lato più veritiero della sua psiche.

In questo cosplay, tuttavia, Dabi e Toga collaborano per portare scompiglio nella società degli eroi. I due cosplayer nipponici hanno dato vita alla cooperazione tra due dei personaggi più amati del franchise in un meraviglioso photobook che li ritrare all'azione. E voi cosa ne pensate di questa interpretazione? Vi piacerebbe vedere i due villain collaborare anche nel manga? Nel frattempo,presto potrebbero arrivare novità su My Hero Academia 5. Inoltre, ammiriamo questo cosplay di Tamaki di My Hero Academia.