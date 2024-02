My Hero Academia: Dark Shadow è una ragazza? Il segreto del Quirk di Tokoyami

Il finale di My Hero Academia è in vista, con i protagonisti dell'opera che stanno affrontando la battaglia decisiva contro i villain, ma il manga di Kohei Horikoshi non smette ancora di stupire i suoi lettori. Attraverso lo spin-off My Hero Academia Smash!! scopriamo una verità sconvolgente su Dark Shadow di Tokoyami.

Mentre il pubblico attende l'uscita del capitolo 414 di My Hero Academia, rinviato di una settimana a causa delle condizioni di salute dell'autore, la pagina @mha.it si sofferma su un dettaglio che quasi nessuno aveva mai intuito. Questo, non proviene dalle pagine del manga di Horikoshi, ma da quelle dello spin-off a base di gag di Hirofumi Neda.

Dark Shadow e Tokoyami sono stati grandi protagonisti dell'Atto Finale di My Hero Academia dimostrando il loro valore e la loro straordinaria potenza oscura contro All For One. Eppure, nessuno avrebbe mai immaginato quello che racconta My Hero Academia Smash!!.

Nel capitolo 84 di My Hero Academia Smash!! vediamo Tokoyami accompagnato da una bambina. Ebbene, incredibile ma vero, Dark Shadow è un'entità di sesso femminile. La trasformazione in essere umano avviene a causa del Quirk di un villain, ma resta comunque il fatto che l'ombra mostruosa di Tokoyami è donna. E voi lo avreste mai immaginato, oppure come noi eravate convinti che Dark Shadow fosse un uomo? A proposito, sapete come funziona il Quirk di Tokoyami in My Hero Academia?