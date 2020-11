My Hero Academia: il Dark Shadow di Tokoyami prende vita in questo cosplay

Da qualche anno a questa parte, i protagonisti di My Hero Academia rientrano tra le preferenze dei cosplayer. Ma a dispetto dei soliti Deku, Bakugo e All Might, un appassionato ha scelto di interpretare Tokoyami. Ammiriamo il suo oscuro Quirk.

Uno dei personaggi più oscuri, ambigui e affascinanti della Classe 1-A del Liceo Yuei è Fumikage Tokoyami. Il ragazzo, dal volto di un falco, possiede un particolare e tenebroso Quirk: Dark Shadow. All'interno di Tokoyami è nascosta una malvagia creatura senziente che è possibile autilizzare per autodifesa o per attaccare gli avversari. Pecca di questo Quirk è la necessità di ambienti ombrosi; quando esposto alla luce del sole, Dark Shadow perde infatti tutto il suo potenziale combattivo.

Per omaggiare il film My Hero Academia: Heroes Rising e questo sottovalutato protagonista, il cosplayer Ixtran Cosplay ha condiviso una sua spettacolare interpretazione su Instagram. Esibirsi in un cosplay di Tokoyami non è semplice, ma Ixtran ha persino portato in vita Dark Shadow. "Guardare il film al cinema con la mia squadra ha reso ancora migliore un film già epico. Ho aggiornato la mia versione del costume da eroe di Tokoyami che ha fatto il suo debutto nella pellicola. Ho sostituito Dark Shadow con una sua versione indipendente". Che ve ne pare di questa interpretazione? Compariamo il cosplay di Tokoyami a quest'altro cosplay di My Hero Academia.

Sulle pagine del manga, Tokoyami è impegnato in una delle sue più difficili battaglie. Lo studente dello Yuei, alle prese con Re-Destro e Gigantomachia, sta mettendo a dura prova il suo Quirk, offrendoci una versione più spietata di Dark Shadow. In attesa di scoprire l'esito dello scontro, il creatore di My Hero Academia ha disegnato gli eroi di Shonen Jump.