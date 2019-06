My Hero Academia: ecco la data di arrivo del trailer della quarta stagione!

Tutti i fan di My Hero Academia sono in attesa dalla quarta stagione dell'anime. Divenuta negli ultimi anni una delle serie più apprezzate, siamo finalmente venuti a conoscenza della data di uscita di My Hero Academia 4, di cui è stata inoltre mostrata una key visual. Sembra inoltre, che il primo trailer verrà mostrato prima di quanto pensassimo.

Nelle ultime ore i fan della serie si sono attivati sui vari social per discutere della rivelazione della data di uscita ed è grazie alle molte discussioni che alcuni appassionati hanno iniziato a fare ipotesi guardo l'arrivo del primo trailer promozionale della quarta stagione della serie animata.

Infatti, nonostante non sia stato rivelato in via ufficiale, sembra che il trailer sarà rivelato tra meno di un mese. Il prossimo 7 luglio, avrà luogo in Giappone l'Hero Fest, un evento a tema My Hero Academia che promette di sorprendere i fan con diverse chicche. Tuttavia, le scorse edizioni dell'Hero Fest avevano già mostrato in anteprima alcuni trailer delle passate stagione e risulta quindi molto probabile che anche quest'anno accada lo stesso.

Le aspettative degli appassionati sono alte per questa quarta stagione, che con la conclusione epica della storia di All Might durante la terza stagione, avrà modo di concentrarsi sul protagonista Izuku Midoriya e l'esaltante arrivo dei Big Three del liceo UA.