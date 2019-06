My Hero Academia: ecco data d'uscita e Key Visual della quarta stagione dell'anime

La quarta stagione dell'anime di My Hero Academia sta per arrivare. Qualche giorno fa sono trapelate le immagini del character design dei Big 3, questa volta possiamo finalmente dare un'occhiata alla data d'uscita e alla key visual, che ci mostra dei dettagli interessanti.

La quarta stagione di My Hero Academia, che ricordiamo sarà prodotta dallo studio Bones, inizierà il 12 Ottobre 2019. Dalla Key visual che potete osservare in calce all'articolo, possiamo osservare il character design dei nuovi personaggi, Sir Nighteye (doppiato da Shin-ichiro Miki) e Bubble Girl (Shino Shimoji). Inoltre possiamo ammirare a centro pagina una fantastica illustrazione di Deku, Mirio e il neo entrato NighEye, tratteggiati con quello che sembra essere lo stile di Umakoshi.

Il character designer non ha partecipato ai lavori della terza stagione poichè era impegnato nel lungometraggio Two Heroes, ma sembra che nella quarta ritornerà stabilmente nel suo ruolo. L'anime di My Hero Academia si è sempre distinto per una qualità tecnica notevole rispetto agli standard delle produzioni odierne, e ci auguriamo che anche questa stagione possa confermarsi su ottimi livelli, nonostante i lavori sul nuovo film che uscirà il prossimo anno.

Non vediamo l'ora di emozionarci con i nuovi archi narrativi dell'anime di My Hero Academia, e Ottobre non è mai sembrato così lontano, voi quanto lo aspettate?