My Hero Academia: data di uscita e previsioni sul capitolo 278

My Hero Academia sta sfornando capitoli emozionanti che stanno permettendo alla storia narrata finora di raggiungere il momento clou. Ovviamente non è dato sapere se Kohei Horikoshi ha in programma altre lotte tra eroi e villain e se quindi questa fase sarà solo un antipasto per un'ulteriore guerra che arriverà più avanti.

Fatto sta che su Weekly Shonen Jump da settimane ormai stiamo assistendo a questa lotta tra gli eroi guidati da Endeavor e i villain sotto il comando di Tomura Shigaraki. Con il capitolo 277 di My Hero Academia pubblicato su Weekly Shonen Jump quest'oggi (e ieri su MangaPlus), è stato fatto un altro passo in avanti per la battaglia tra Deku e Shigaraki.

Il capitolo 278 di My Hero Academia arriverà su MangaPlus il 19 luglio alle ore 18:00 in inglese e spagnolo. Ma cosa tratterà? Ovviamente i fronti che possono essere affrontati da Horikoshi sono soltanto due: quello dove sta combattendo Shigaraki e la magione dove si trova al momento Gigantomachia.

Considerato che l'ultima tavola dello scorso capitolo si concentrava proprio sul gigante dei villain e l'eroina Mount Lady, è molto probabile che vedremo un breve scontro tra questi due all'inizio della prossima uscita. In azione potrebbe entrare anche il resto della League of Villain che darebbe vita a uno scontro con gli eroi presenti all'esterno.

Inutile dire che un'altra porzione del capitolo 278 di My Hero Academia andrà a Shigaraki, dato che Horikoshi sta portando avanti i fronti più o meno contemporaneamente, e molto si giocherà ancora sulla difesa di Eraserhead. A meno di un twist improvviso, la battaglia con Shigaraki potrebbe momentaneamente entrare in una fase di stallo. E voi che presentimenti avete per My Hero Academia 278?