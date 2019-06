My Hero Academia: date un'occhiata a questo cosplay di Mirio Togata

Il trailer della quarta stagione di My Hero Academia è stato rilasciato, e Mirio sarà uno dei personaggi più importati della nuova saga che partirà ad Ottobre. Un appassionato ne ha realizzato il cosplay, interpretando il personaggio in maniera davvero originale.

L'utente ha postato il cosplay sul suo profilo Instagram, riproducendo ottimamente il costume, il mantello e le rispettive cromature, con una capigliatura bionda che assomiglia molto a quella di Mirio Togata. L'eroe della U.A fa parte dei Big 3 ed è stato presentato alla fine della terza stagione dell'anime, mentre i fan del manga avranno avuto modo di conoscerlo molto prima grazie agli archi narrativi successivi a quello della sconfitta di All For One e del ritiro di All Might.

A causa al suo Quirk molto difficile da padroneggiare, il ragazzo ha avuto diversi problemi nella sua infanzia, ma più avanti è riuscito a farne un punto di forza imparando a controllarlo per diventare il migliore studente della UA e uno degli eroi potenzialmente più forti nel panorama dei Pro. Il ragazzo infatti possiede un potere che lo rende intangibile, il problema è che quando prova a muoversi sotto terra o attraverso un materiale non riesce né a vedere né a respirare.

Ci è voluto un allenamento estremo per ridurre gli svantaggi del suo Quirk, e durante l'incontro tra la classe di Deku e Mirio quest'ultimo ha dato prova delle sue capacità mettendo al tappeto tutti gli elementi della 1A. Togata ha tuttavia notato le potenzialità di Izuku e sarà interessante vedere l'evoluzione del loro rapporto durante la quarta stagione dell'anime, di cui è stata recentemente annunciata la data d'uscita.